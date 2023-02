THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET CHANSONS : LA SOUPE AU CHOCOLAT Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Herault De 2 à 8 ans “Recettière » de métier, si elle aime proposer des soupes originales à la godasse, à la bouillasse ou aux essuie-glaces… faites-lui part de votre goût pour la soupe au chocolat et vous ne tarderez pas à… partir avec elle à la recherche de cette recette perdue ! Petit problème en effet, car elle n’a plus la recette ! Son instinct, surtout dicté par un voisin hibou qui aspire au calme, lui dit de partir illico pour l’Afrique. Mais le voyage ne s’arrêtera pas là !

Cuisine hall de gare, barquette à vapeur ou tourne-broche à hélice, destination : les trois coins du monde et au-delà ! Attachez vos ceintures, rangez vos doigts de pieds ! L’éléphant de 12h33′ et les singes de Gwakamola vous emmèneront loin, très loin, du côté de la connaissance jusqu’au bout de votre envie. Notez bien qu’avaler des kilomètres est beaucoup plus digeste que de manger des cabosses crues, les animaux de ces contrées lointaines vous l’enseigneront…

Les voyages ne forment-ils pas la jeunesse ?”

