Théâtre de marionnettes « Cœuren cavale » à la Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand

Lot-et-Garonne

Théâtre de marionnettes « Cœuren cavale » à la Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand, 4 décembre 2022, Grateloup-Saint-Gayrand. Théâtre de marionnettes « Cœuren cavale » à la Ferme du Temple

Ferme du Temple Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Les Maurannes Ferme du Temple

2022-12-04 15:00:00 – 2022-12-04

Les Maurannes Ferme du Temple

Grateloup-Saint-Gayrand

Lot-et-Garonne Grateloup-Saint-Gayrand « Cœur en cavale » théâtre de marionnettes, pour grands et petits (à partir de 5ans).

Par Sha Presseq « Cie Les Clochards Célestes ».

Pour notre dernier Rendez-Vous avant la fin de l’année Sha nous viendra d’Ariège et nous emportera dans sa magie,sa poésie.

– Cette œuvre théâtrale met en scène des tableaux vivants, picturaux, sculptés et animés. Il y est question de la Vie, de la Mort, d’Amour et de Nature sauvage.

– Réservation obligatoire. « Cœur en cavale » théâtre de marionnettes, pour grands et petits (à partir de 5ans).

Par Sha Presseq « Cie Les Clochards Célestes ». +33 6 11 29 28 62 ArtgriCulture – CultivActeur Ferme du Temple

Les Maurannes Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT Val de Garonne

Détails Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand, Lot-et-Garonne Autres Lieu Grateloup-Saint-Gayrand Adresse Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne OT Val de Garonne Les Maurannes Ferme du Temple Ville Grateloup-Saint-Gayrand lieuville Les Maurannes Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand Departement Lot-et-Garonne

Théâtre de marionnettes « Cœuren cavale » à la Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand 2022-12-04 was last modified: by Théâtre de marionnettes « Cœuren cavale » à la Ferme du Temple Grateloup-Saint-Gayrand Grateloup-Saint-Gayrand 4 décembre 2022 Ferme du Temple Les Maurannes Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne OT Val de Garonne Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne