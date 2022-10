Théâtre de marionnettes : Buffles, une fable urbaine Charleville-Mézières, 1 décembre 2022, Charleville-Mézières.

Théâtre de marionnettes : Buffles, une fable urbaine

Charleville-Mézières

2022-12-01 – 2022-12-01

Charleville-Mézières Ardennes

16 16 EUR Place du Théâtre Théâtre Charleville-Mézières

Une famille de buffles (le père, la mère et les six enfants) tient une blanchisserie dans un quartier populaire où les lions rôdent dans les impasses et sur les terrains vagues. Une nuit, Max, le plus jeune des fils, disparaît. Que lui est-il arrivé ? Comment la famille va-t-elle faire face à cette absence ?Comment grandir au milieu des non-dits quand on est un jeune buffle adolescent ? D’un témoignage à l’autre, prend forme un récit de famille polyphonique où chacun affirme son point de vue, sa sensibilité, son vécu. C’est avec un chœur de marionnettes à l’effigie des buffles que les comédiens évoquent les histoires de secrets, d’héritages, de résilience et de choix avec lesquels nous construisons nos vies d’adultes.

+33 3 24 32 44 50 http://www.charleville-mezieres.fr/

dernière mise à jour : 2022-10-08 par