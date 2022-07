Théatre de marionnettes Bernesq, 17 juillet 2022, Bernesq.

Théatre de marionnettes

Grange à Mohair Bernesq Calvados

2022-07-17 16:00:00 – 2022-07-17 17:30:00

Voilà un après-midi hors du commun que vous propose l’ADTLB : du théâtre de marionnettes au milieu d’adorables chèvres au Mohair !

L’ADTLB a en effet invité la Compagnie Canteluna pour donner une représentation des Fourberies de Renart, adaptées du Roman de Renart. Cette célèbre suite de récits du Moyen-Âge raconte les tours malicieux de Renart aux dépens des autres animaux du royaume. A travers cela, c’est à une véritable satire sociale, particulièrement mordante, à laquelle se prêtent les différents auteurs qui ont contribué à ce recueil. Certains de ses épisodes se passent dans le Bessin.

Les saynètes de marionnettes racontent comment Renart se joue d’Isengrin le loup, de Tiercelin le corbeau, de Chantecler le coq et de Tibert le chat. Mais « à malin, malin et demi », Renart est parfois dupé par plus rusé que lui. Noble le roi, tente de mettre un terme aux méfaits de Renart…

Et c’est donc au milieu des chèvres de la Grange au Mohair que se déroulera ce spectacle.

Au paravent, vous pourrez découvrir, non seulement l’élevage, mais aussi l’art du tri et du nettoyage des toisons, les différentes étapes de transformation chez nos meilleurs façonniers français, les ateliers de tricot et de couture à la ferme… sans oublier la boutique, débordant de couleurs, de chaleur et de douceur!

Spectacle pour grands et petits, sans limites d’âge !

Rendez-vous à 16h à la Grange au Mohair. Le nombre de places étant limité, il est vivement recommandé de réserver.

adtlb@orange.fr +33 2 31 22 17 44 https://www.adtlb.com/

