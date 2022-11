VOYAGE CHIMERE Théâtre de Marionnettes Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

VOYAGE CHIMERE Théâtre de Marionnettes Belfort, 12 février 2023, Belfort. VOYAGE CHIMERE Dimanche 12 février 2023, 17h30 Théâtre de Marionnettes Belfort Création Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville- Mézières en septembre 2021 / Avant-première à Sedan en septembre 2021. Théâtre de Marionnettes Belfort 30 bis rue jean de la fontaine La Pépinière Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté Mesdames et Messieurs

Nous sommes étonnés,

nous sommes enchantés,

nous sommes heureux

que vous ayez trouvé l’entrée de notre petit cabaret

si nombreux.

Ce n’est pas le hasard

qui vous a emmené

dans cet endroit étrange et douteux

Ce n’est pas par hasard

si vous vous êtes égarés

jusqu’ici au milieu de nulle part.

Là, où le temps se taît,

entre le pas encore et le plus jamais

Là où les morts se préparent, se forment, se transforment

se transfigurent,

petit à petit,

pas à pas,

au fur et en mesure

grâce à la magie de la musique

en voyage chimérique

