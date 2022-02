Théâtre de marionnettes : Babborco l’ogre-roi Larbey Larbey Catégories d’évènement: Landes

Théâtre de marionnettes : Babborco l’ogre-roi Larbey, 26 février 2022, Larbey. Théâtre de marionnettes : Babborco l’ogre-roi Café Boissec 303 route de l’église Larbey

2022-02-26 16:00:00 – 2022-02-26 17:00:00 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes Larbey EUR Mange, mange, Piétrino, tu ne sais pas qui te mangera. L’Ogre Babborco est terrifiant, même s’il ne dévore plus les enfants du village. Mais si comme moi, Piétrino, tu devais lui porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite ? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de Monsieur Babborco Ier, roi auto-proclamé… Dans mon pays, nous sommes tous des marionnettes, et comme tu vois, pour nous aussi il est compliqué de faire un choix.

Librement adapté du texte de Muriel Bloch, L’Ogre Babborco. Mange, mange, Piétrino, tu ne sais pas qui te mangera. L’Ogre Babborco est terrifiant, même s’il ne dévore plus les enfants du village. Mais si comme moi, Piétrino, tu devais lui porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite ? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de Monsieur Babborco Ier, roi auto-proclamé… Dans mon pays, nous sommes tous des marionnettes, et comme tu vois, pour nous aussi il est compliqué de faire un choix.

+33 5 58 97 57 93

Librement adapté du texte de Muriel Bloch, L’Ogre Babborco. Café Boissec – Sac de billes

Café Boissec 303 route de l’église Larbey

