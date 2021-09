Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Théâtre de marionnettes Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre de marionnettes Ascain, 29 octobre 2021, Ascain. Théâtre de marionnettes 2021-10-29 – 2021-10-29 route de Ciboure Kiroleta

Ascain Pyrénées-Atlantiques Aux « Ecureuils bleus » comme dans beaucoup d’autres EHPAD, la logique économique qui régit l’organisation du travail met à mal l’humanité inhérente au soin. Ces jours-ci, l’ambiance y est particulièrement électrique. D’un côté, l’équipe soignante prépare avec ferveur la fête des 50 ans de l’établissement. De l’autre, le gouvernement a lancé un Plan National d’Inspection Sanitaire et la menace d’un contrôle inopiné plane sur le quotidien. L’excitation monte, la pression aussi et Solange, cadre de santé, est à deux doigts de l’explosion. A travers cinq personnages de soignant(e)s, en racontant l’histoire de cette maison de retraite imaginaire, nous posons une question qui

concerne notre société toute entière : que faisons-nous de nos vieux ? Aux « Ecureuils bleus » comme dans beaucoup d’autres EHPAD, la logique économique qui régit l’organisation du travail met à mal l’humanité inhérente au soin. Ces jours-ci, l’ambiance y est particulièrement électrique. D’un côté, l’équipe soignante prépare avec ferveur la fête des 50 ans de l’établissement. De l’autre, le gouvernement a lancé un Plan National d’Inspection Sanitaire et la menace d’un contrôle inopiné plane sur le quotidien. L’excitation monte, la pression aussi et Solange, cadre de santé, est à deux doigts de l’explosion. A travers cinq personnages de soignant(e)s, en racontant l’histoire de cette maison de retraite imaginaire, nous posons une question qui

concerne notre société toute entière : que faisons-nous de nos vieux ? +33 5 59 54 68 30 Aux « Ecureuils bleus » comme dans beaucoup d’autres EHPAD, la logique économique qui régit l’organisation du travail met à mal l’humanité inhérente au soin. Ces jours-ci, l’ambiance y est particulièrement électrique. D’un côté, l’équipe soignante prépare avec ferveur la fête des 50 ans de l’établissement. De l’autre, le gouvernement a lancé un Plan National d’Inspection Sanitaire et la menace d’un contrôle inopiné plane sur le quotidien. L’excitation monte, la pression aussi et Solange, cadre de santé, est à deux doigts de l’explosion. A travers cinq personnages de soignant(e)s, en racontant l’histoire de cette maison de retraite imaginaire, nous posons une question qui

concerne notre société toute entière : que faisons-nous de nos vieux ? ciebonbonbeltz dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Ascain, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ascain Adresse route de Ciboure Kiroleta Ville Ascain lieuville 43.35425#-1.63479