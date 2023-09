« Cartes imaginaires de la réalité… » Théâtre de Mâcon Mâcon, 21 octobre 2023, Mâcon.

« Cartes imaginaires de la réalité… » Samedi 21 octobre, 14h00 Théâtre de Mâcon Entrée libre

Exposition Tamponville et Forum de l’architecture le 21 octobre 2023 au théâtre de Mâcon.

Atelier découverte : sous forme de jeu, venez représenter un morceau de ville grâce à des tampons et créez votre propre carte sensible en vous appuyant sur vos cinq sens. Le but du jeu est de représenter des souvenirs, des ressentis, des perceptions en utilisant le principe classique de la carte.

Vous serez guidé dans cette exploration par l’architecte Virginie Juteau au CAUE de Sôane-et-Loire.

Exposition accessible au public les jours suivants au théâtre de Mâcon :

> le mercredi 18 et 25 octobre de 10h à 13h et 14h à 18h

Pendant les vacances de la Toussaint

> lors du weekend Changeons de saison le 21/22 octobre en continu de 10h30 à 18h (17h30 le dimanche)

> le jeudi 26 et vendredi 27 octobre de 14h à 17h

Théâtre de Mâcon 1511 Av. Charles de Gaulle, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Flacé-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « s.pouille@theatre-macon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

atelier visite

©CAUE71