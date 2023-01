Théâtre de l’Usine : Wonderland – Cie Sylvain Huc Saint-Céré, 10 mars 2023, Saint-Céré .

Théâtre de l’Usine : Wonderland – Cie Sylvain Huc

18 avenue du docteur Roux Théâtre de l’Usine Saint-Céré Lot Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux

2023-03-10 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-10

Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux

Saint-Céré

Lot

Distribution

Chorégraphie : Sylvain Huc

Avec : Louise Loubière, Mathilde Olivares en alternance avec Angelica Ardiot

Assistant : Fabrice Planquette

Lumières : Julien Appert, Manfred Armand

Musique : Fabrice Planquette

Costumes : Dorota Bakota

Maquillage : Gwendal Raymond

Régie générale et régie lumière : Manfred Armand

Collaboration à l’écriture chorégraphique : Mathilde Olivares

Ingénieur son : Bernard Lévéjac ou Arnaud Clement

Après Le Petit Chaperon Rouge, jouée 250 fois, Sylvain Huc nous invite à plonger dans le voyage sensoriel d’Alice et son Pays des merveilles. Et c’est d’un dépaysement sans pareil. Une mise en éveil des sens, foisonnant et plein d’enchantements, interrogeant l’identité et la liberté d’être. Deux danseuses inspirées, toutes en gémellité et opposition, nous entraînent dans une collection de métamorphoses. Grâce à une création lumière enveloppante et irradiante, et un son qui prend part active à la fable, Wonderland nous relie corps et âme à la force inépuisable de l’enfance, à son pouvoir d’imaginaire et de transformation. Une expérience primitive, mythique et contemporaine.

À partir de 8 ans / Durée 45 min

RENDEZ-VOUS DES CURIEUX

Exposition • L’Artothèque dialogue avec Wonderland

Du 10 mars au 14 avril • Bistrot de l’Usine

Visite commentée le 10 mars à 18h

Théâtre de l'Usine 18 avenue du docteur Roux Saint-Céré

