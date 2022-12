Théâtre de l’Usine Saison 2022-2023 Saint-Céré, 7 octobre 2022, Saint-Céré .

La saison d’hiver 2022 sera une saison riche, mêlant musique, cirque, théâtre, danse et cabaret sous le signe du jeu – ce mot magnifique qui dit nos émotions par le rire, l’invention, la fantaisie, l’imagination. Au programme il y aura un théâtre populaire qui convoque Molière, dans le Tartuffe vivifiant de Guillaume Séverac-Schmitz, en octobre, ou encore Shakespeare avec le Hamlet plus actuel que jamais d’Olivier Saccomano et Nathalie Garraud, en février. Les écritures d’aujourd’hui embarqueront le public à bord de L’Île d’Or d’Ariane Mnouchkine ou de l’odyssée poétique de Clément Bondu, et le plongera dans le théâtre documenté d’Élise Chatauret avec Saint-Félix. Le jazz sera à l’honneur, ainsi que tous les croisements, toutes les audaces : il se frottera ainsi à la magie dans la création Jazz Magic, en novembre, ou encore à la musique baroque avec le quintette Body & Soul Consort, au programme ensorceleur, en février. Emily Loizeau, Loco Cello, Kiko Ruiz ou encore Lana Gray ajouteront des notes de rock, de swing et de flamenco à ce voyage. La programmation jeune public s’ouvrira aussi à toutes les esthétiques : le voyage sensible d’Alice aux pays des Merveilles chorégraphié par Sylvain Huc dans Wonderland, en mars, l’énergie jubilatoire du cirque dans le virtuose Juventud, les marionnettes de Boom, du chant choral… La présentation a été ponctuée des conseils aux spectateurs de Jérôme Rouger, qui questionna le rôle du public dans une représentation…

