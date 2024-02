Théâtre de l’Usine Théâtre de l’Usine Saint-Céré, lundi 1 janvier 2024.

Edito Saison 2023-2024- le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art. Victor Hugo

Cette saison, nous vous embarquons à la découverte d’artistes qui croisent les esthétiques, les répertoires, pour nous accompagner dans des voyages pleins d’émotions. La création est au cœur de notre programmation avec quatre équipes accueillies autour de Nathalie Fillion et Thomas Bouyou en théâtre, et Tony Melvil, Aurélie Allexandre d’Albronn en musique. Tous ces artistes insufflent de la vie au théâtre, ils nous parlent de sujets de société avec poésie et humanité. Grâce à leurs talents, leur inventivité, la danse classique croise le théâtre, le théâtre le sport, le cirque devient concert, le jazz se mêle au flamenco, les textes du répertoire aux écritures d’aujourd’hui. Le Théâtre de l’Usine, plus qu’un lieu de spectacles, un lieu de résidence pour les équipes artistiques, est une maison de théâtre ouverte, accueillante, qui souhaite titiller votre curiosité. Avec Marin Clavaguera-Pratx, artiste en charge des projets de médiation qui a rejoint la belle équipe de ScénOgraph, nous donnons un nouvel élan aux Rendez-vous Curieux, ouverts à toutes et tous, avec des banquets créatifs, la création d’une troupe amateure, entre autres…/… Catherine Cullen Présidente Véronique Do Directrice général

JANVIER

ven 19 20h30 Sur le cœur

mer 24 9h30 et 11h Hippocampe

sam 27 20h30 Cinéma l’Uxello, Vayrac Obradovic-Tixier Duo

FÉVRIER

ven 2 20h30 Giselle…

mar 6 19h L’Odyssée

jeu 8 19h30 Banquet créatif 2

sam 10 20h30 Bal’Ograph Electro Drag Show

MARS

ven 1er 20h30 Take Care

mer 6 10h Un océan d’amour

ven 8 20h30 Contes mystiques

mar 12 9h Starting-Block

ven 15 20h30 Ariel Bart Trio

ven 22 20h30 Le Carnaval de Toumaï

sam 23 18h30 Toulouse Cendrillon

AVRIL

ven 5 20h30 L’Occupation

ven 19 sam 20 20h30 Oraison

ven 26 20h30 Travol’Time

MAI

sam 18 19h Bal’Ograph 90’s

mar 21 mer 22 jeu 23 En tournée sur tout le territoire Secrets d’abeilles

sam 25 20h30 Madeleine & Salomon .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-05-25

Théâtre de l’Usine 18 avenue du docteur Roux

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

