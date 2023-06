Audition de fin d’année de l’école de musique de Saint-Céré Théâtre de l’usine Saint-Céré, 16 juin 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Invitation à participer au Théâtre de l’Usine.

2023-06-16 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-16 . EUR.

Théâtre de l’usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Invitation to take part in Théâtre de l’Usine

Invitación a participar en el Théâtre de l’Usine

Einladung zur Teilnahme am Théâtre de l’Usine

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Vallée de la Dordogne