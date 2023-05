Spectacle de l’atelier théâtre du lycée Jean Lurçat Theâtre de l’Usine Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré Spectacle de l’atelier théâtre du lycée Jean Lurçat Theâtre de l’Usine, 2 juin 2023, Saint-Céré. Saint-Céré,Lot « Un obus dans le cœur » de Wajdi Mouawad, mise en scène Hervé Larroussinie.

Durée 1h15..

2023-06-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-02 . EUR.

Theâtre de l’Usine

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



« Un obus dans le c?ur » by Wajdi Mouawad, directed by Hervé Larroussinie.

Duration 1h15. « Un obus dans le cœur » de Wajdi Mouawad, dirigida por Hervé Larroussinie.

Duración 1h15. « Un obus dans le c?ur » von Wajdi Mouawad, Regie: Hervé Larroussinie.

Catégories d'Évènement: Lot, Saint-Céré
Lieu Theâtre de l'Usine
Adresse Theâtre de l'Usine
Ville Saint-Céré
Departement Lot

