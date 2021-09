Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Théâtre de l’Usine : Présentation de la Saison de Septembre à Décembre Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Théâtre de l’Usine : Présentation de la Saison de Septembre à Décembre Saint-Céré, 17 septembre 2021, Saint-Céré. Théâtre de l’Usine : Présentation de la Saison de Septembre à Décembre 2021-09-17 19:00:00 – 2021-09-17

Saint-Céré Lot Cette soirée sera l’occasion pour l’équipe du Théâtre de présenter les spectacles du premier semestre de la saison et de partager un pot avec le public. Le bal littéraire de la Coopérative d’Ecriture.

Pass sanitaire et réservation obligatoires +33 5 65 38 28 08

