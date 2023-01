Atypiques Théâtre de L’Usine, 18 mars 2023, Éragny.

Atypiques Samedi 18 mars, 16h00 Théâtre de L’Usine

Sur inscription par e-mail

Les EduLs – Emma PASQUER

Théâtre de L’Usine 33 Chemin d’Andrésy 95610 Eragny sur Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France

Quels mots utiliser pour dire la différence ? Jouant avec le code de l’exposé pour toute suite le faire dérailler, Atypiques questionne et décortique la formidable et terrifiante puissance du langage : nommer mais aussi assigner. Décrire et soulager, mais aussi enfermer. La comédienne déplie un paravent aux allures de malle au trésor et revient aux racines de termes qui nous paraissent pourtant évident, transparents.

Normal. Ordinaire. Autiste. Autre. Typique. Extraordinaire.

A la dérive autour des mots et de leur sens se noue une parole plus intime, entre témoignage et confession sur l’expérience de l’autisme au sein d’une fratrie et sur la pression sociale de la normativité. Un spectacle sensible et poétique, ludique et interactif.

Atypiques est une forme légère techniquement, conçue pour voyager dans des lieux dits « non-dédiés » à la diffusion de spectacles (lycées, collèges, établissements de santé et de soin, maisons de quartier, centres sociaux, etc.) et aller à la rencontre des publics. La représentation est systématiquement suivie d’une discussion d’une vingtaine de minutes avec la comédienne. Ce spectacle peut constituer un tremplin vers Ma fille ne joue pas et permettre d’aborder le propos et la dramaturgie de ce spectacle avec plus d’ouverture et de curiosité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T16:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00

Michael Barriera