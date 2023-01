Ma fille ne joue pas Théâtre de L’Usine, 17 mars 2023, Éragny.

Ma fille ne joue pas Vendredi 17 mars, 15h00, 21h00 Théâtre de L’Usine

Les EduLs – Emma PASQUER

Théâtre de L’Usine 33 Chemin d’Andrésy 95610 Eragny sur Oise Éragny 95610 Val-d’Oise Île-de-France

On m’avait dit « précoce-surdouée-HPI-HPE »

Certainement là qu’il y avait des choses valables

J’étais « en avance »

Plutôt plus, que moins

Et quand même, relativement « normale »

Le gros mot était évité

« Autiste » comme ton frère

Dans Ma fille ne joue pas, Emma Pasquer tire les fils de sa propre histoire, troublée par l’autisme : celui de son frère… et peut-être le sien. Par les mots et par les gestes, elle tisse un récit poétique et sensible qui s’ancre dans l’autofiction pour la déborder. Au cœur de cette plongée dans sa propre généalogie, une conquête : celle de la liberté d’être, singulier et multiple, au-delà des injonctions familiales et sociales.

La conquête d’une femme, d’une sœur, d’une enfant.

Et si l’altérité pouvait réparer là où la normalité a enfermé, blessé ?

Ma fille ne joue pas est le premier volet du projet Nous autres. Ma fille ne joue pas, forme hybride conçue pour être jouée dans des théâtres et Atypiques, forme hors-les-murs sont deux spectacles autonomes et complémentaires. Atypiques peut constituer un tremplin vers Ma fille ne joue pas, notamment auprès d’un public jeune (collège, lycée) et permettre d’aborder le propos et la dramaturgie de ce spectacle avec plus d’ouverture et de curiosité.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T15:00:00+01:00

2023-03-17T22:00:00+01:00

