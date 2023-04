Atelier d’initiation au théâtre-forum sur le thème des luttes LGBTQIA+ Théâtre de l’Opprimé Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier d’initiation au théâtre-forum sur le thème des luttes LGBTQIA+ Théâtre de l’Opprimé, 13 mai 2023, Paris. Atelier d’initiation au théâtre-forum sur le thème des luttes LGBTQIA+ Samedi 13 mai, 10h00 Théâtre de l’Opprimé Entrée gratuite, uniquement sur réservation La méthode du théâtre-forum, créée par Augusto Boal dans les années 60, est une technique théâtrale qui permet d’aborder les conflits sociaux grâce à l’interaction entre les comédiens et le spectateur.

Cet atelier à pour but d’initier les participants aux techniques du théâtre-forum tout en étant un moment d’échange et de prise de confiance sur le thème de la lutte pour les droits LGBTQIA+. Théâtre de l’Opprimé 78 rue du charolais Paris 75012 Quartier de Bercy Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « theatreforum@theatredelopprime.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143458120 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Théâtre de l'Opprimé Adresse 78 rue du charolais Ville Paris Age min 15 Age max 99

