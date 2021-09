Paris Mairie du 12e arrondissement île de France, Paris Théâtre de l’Opprimé Mairie du 12e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Théâtre de l’Opprimé Mairie du 12e arrondissement, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 22h

gratuit

« Verde que te quiero verde » – Théâtre Forum et concert Théâtre-forum : 18h – 19h30 Qu’est-ce qu’un « théâtre-forum » ? C’est un spectacle de théâtre interactif qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème choisi. Le contenu du spectacle est établi et détaillé en amont, de manière à créer quelque chose « fait sur mesure » qui réponde parfaitement aux besoins du partenaire. Dans un premier temps, les comédiens jouent plusieurs courtes scènes évoquant des situations quotidiennes pouvant être vécues comme conflictuelles ou bloquées. Puis ces scènes sont rejouées autant de fois que nécessaire, de telle sorte que le public (le spect-Acteur) puisse venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau) pour tenter de mettre en place des alternatives possibles aux difficultés rencontrées. Il ne s’agit pas d’apporter un message ou de trouver la bonne réponse, mais d’expérimenter ensemble, sur scène, des solutions possibles. Concert : 21h – 22h La troupe de Théâtre de l’Opprimé, dirigée par Toninho do Carmo, vous présente son concert Crooners. Ses chanteurs de charme vous transporteront aux quatre coins du globe pour la Nuit Blanche 2021 ! De la chanson française aux rythmes latinos en passant par du jazz, la variété internationale s’invite à la Mairie du 12e. Préparez-vous à voyager avec nous ! Nuit Blanche -> Nuit Blanche Mairie du 12e arrondissement 130, avenue Daumesnil Paris 75012

6 : Dugommier (213m) 8 : Montgallet (404m)

