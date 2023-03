Exposition des Artisans d’Art du Jura Théâtre de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Découvrez lors de ce week-end différentes oeuvres de nos artisans labellisés Métiers d’Art au sein de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Jura.

Le Théâtre de Lons-le-Saunier sous l’égide de la Ville ouvre ses portes afin de nous faire partgaer la culture et l’architecture de ce bâtiment riche en histoire et en artisanat depuis des centaines d’années.

Venez profitez de ce moment pour apprécier toutes les valeurs de nos artisans d'art, leur savoir-faire, leurs techniques et leurs produits.

