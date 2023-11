Richard Galliano Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 17 mai 2024, Longjumeau.

Richard Galliano Vendredi 17 mai 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 12.5 euros à 35 euros

« New York Tango Trio »

Le New Tango avec un Richard Galliano au sommet de son art, jouant ses propres œuvres et celles d’Astor Piazzolla.

Pour l’immense accordéoniste qu’est Richard Galliano, l’approche du New Tango comme celle du New Musette a toujours été une évidence. Ils se nourrissent des mêmes ingrédients : rapport à la danse, mélodies fortes, harmonies précises et recherchées, la chose la plus importante restant le style. En présence de Adrien Moignard (guitare) et de Diego Imbert (contrebasse), il aborde ce répertoire New York Tango en jouant d’une manière totalement libre ses propres œuvres et celles d’Astor Piazzolla, lequel a passé la première partie de sa vie à New York.

Ce concert vous transportera avec force et beauté entre les rythmes du jazz new-yorkais et les envolées du tango sud-américain.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

