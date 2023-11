Artus Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Longjumeau Artus Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 5 avril 2024, Longjumeau. Artus Vendredi 5 avril 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 30 euros à 38 euros Dans ce nouveau spectacle Artus ne dépassera pas les limites, puisqu’il n’en a aucune !

Après le succès de ses précédents seul en scène « Al Dente » et « Saignant à point » et sa pièce « Duels à Davidéjonatown », retrouvez son nouveau spectacle. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00 spectacle © Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Théâtre de Longjumeau Adresse 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Ville Longjumeau Departement Essonne Lieu Ville Théâtre de Longjumeau Longjumeau latitude longitude 48.695398;2.299538

Théâtre de Longjumeau Longjumeau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longjumeau/