L’inachevée de Schubert Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 23 mars 2024, Longjumeau.

L’inachevée de Schubert Samedi 23 mars 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 25 euros

La poignante « Inachevée » de Schubert, peuplée de fantômes, de murmures et de soubresauts.

Véritable cheval de bataille des violoncellistes, le Concerto n°1 de Saint-Saëns est particulièrement équilibré, le compositeur y exploitant les capacités et les couleurs du violoncelle au maximum. Vainqueur de nombreux Prix internationaux et se produisant aux côtés des musiciens les plus réputés, Bruno Philippe, étoile montante du violoncelle français, saura mettre son talent en exergue pour offrir un concerto brillant, virtuose et captivant. Plusieurs compositeurs ont tenté de terminer la Symphonie n° 8 de Schubert ; mais l’Inachevée est bien inachevée, et si les concerts s’en tiennent la plupart du temps à ses deux mouvements, c’est parce qu’il faut bien l’avouer, ils sont tout simplement sublimes.

PROGRAMME

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n°1, en la mineur op. 33

Franz Schubert

Alfonso une Estrella – Ouverture / Rosamunde – Musique de scène (extraits), D. 797 / Symphonie n° 8 « Inachevée », en si mineur D. 759

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:35:00+01:00

spectacle orchestre

© Clément Vayssiéres