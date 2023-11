Le Bal des vautours Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 17 mars 2024, Longjumeau.

Le Bal des vautours Dimanche 17 mars 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 25 euros

À peine arrivés chez la veuve, après les mots d’usage et les airs de circonstance, il s’installe et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis, ils évaluent, marchandent et enfin raflent tout. Ils sont répugnants, immondes et sans scrupules, mais ils sont dans leur droit : ce sont les héritiers.

Avec en fond un vrai thème de société, héritage et concubinage, l’auteur, en relatant un véritable pillage organisé, fait une peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour, cynisme et causticité.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T20:00:00+01:00 – 2024-03-17T21:30:00+01:00

spectacle

©