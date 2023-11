Ahmed Sylla Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 15 mars 2024, Longjumeau.

Ahmed Sylla Vendredi 15 mars 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 30 euros à 38 euros

Le comique revient avec un nouveau spectacle événement !

Après avoir séduit le public avec ses derniers one man show « Avec un grand A » et « Différent » et un détour par les plateaux de cinéma, Ahmed revient enfin sur scène grandi d’expériences.

« Origami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs… Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale… » Ahmed Sylla

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 09 09 09 »}] Salle de 950 places

spectacle

© Florian Saez