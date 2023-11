Zazie Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 13 mars 2024, Longjumeau.

Zazie Mercredi 13 mars 2024, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 45 euros à 55 euros

Après sa tournée de Zéniths pour le ZAZIE AIR TOUR, Zazie nous présentera un concert dans une formule inédite lors de cette tournée 2024. Le NOUVEL AIR TOUR s’envole, accompagné de l’album AIR qui sortira au mois de novembre.

Zazie dans le rétro, c’est : trente ans de carrière, dix albums studio dont sept certifiés platine et deux en or, plusieurs Victoires de la musique, un rôle envié de juré à The Voice, des engagements humanitaires et une popularité qui ne s’est jamais démentie. L’une des plus singulières voix françaises est revenue au tout premier plan ces dernières années. Sa nouvelle tournée est forcément un événement.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Essonne Île-de-France Salle de 950 places

2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T21:35:00+01:00

chanson musique

© Laurent Seroussi