Longjumeau Georges Seba Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 14 janvier 2024, Longjumeau. Georges Seba Dimanche 14 janvier 2024, 17h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 7 euros Spécialiste du Bikutsi, un rythme traditionnel Sud-Camerounais, Georges Seba fut surnommé le « King du Bikutsi » avec le tube « Abakuya » repris par Yannick Noah.

Le public Afro-Antillais le découvre avec des titres comme « Ce n’est pas difficile » ou « Barré collé» et par la suite, d’autres tels que « Je suis fâché ». Georges Seba collabore sur scène ou en studio avec des artistes tels que Manu Dibango, Paul Simon, Alpha Blondy, Papa Wemba ou les Kassav. Il est membre de l’orchestre du Choeur Gospel de Paris et a animé l’atelier gospel de Longjumeau pendant plusieurs années. Il revient à Longjumeau pour de nouvelles aventures musicales. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-longjumeau.com/selection/event/date?productId=10228681678330 »}] Salle de 950 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

