Le Bel indifférent Jeudi 23 novembre, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 5 euros à 25 euros

Christophe Perton poursuit son exploration de l’œuvre de Jean Cocteau en imaginant cette tragi-comédie musicale aux sonorités pop, sur le thème des amours toxiques.

Jean Cocteau écrit Le Bel indifférent pour Edith Piaf et Paul Meurisse. Ils le joueront aux Théâtre des Bouffes-Parisiens en avril 1940. Éternelle amoureuse désespérée, Piaf chercha le contrepoint d’une vie faite d’excès et de paroxysme dans le réconfort amoureux. Mais derrière la beauté angélique des visages aimés se dissimule parfois l’enfer. Ce soir-là, après un concert, elle rentre aussitôt dans sa chambre d’hôtel et attend cet homme si beau et si jeune auprès duquel elle espère tant pouvoir se blottir, se réfugier et se sentir protégée. Mais quand finalement il la rejoint, il refuse de lui parler. Elle, lucide, décide d’affronter la vérité et de laisser son cœur se déverser.

Edith Piaf laisse ici sa place à Romane Bohringer, incarnant une chanteuse d’aujourd’hui. Cocteau écrivit deux versions de cette pièce, une pour le théâtre, une pour la chanson. Christophe Perton choisit de compiler les deux pour imaginer cette comédie musicale. Un « théâtre pop » où les chansons prolongent le récit théâtral. Nous voilà dans l’émotion d’une femme qui se jette avec force dans la bataille et tente de repousser la solitude pour hurler son amour, sa joie et son désir de vivre.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Essonne Île-de-France Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:15:00+01:00

