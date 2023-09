Pierre Perret Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Longjumeau Pierre Perret Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 12 novembre 2023, Longjumeau. Pierre Perret Dimanche 12 novembre, 16h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 35 euros à 45 euros Pour cette tournée, le chanteur est accompagné sur scène par 4 musiciens (guitare, basse, batterie, accordéon). 88 ans au compteur, plus de 65 ans de carrière, Pierre Perret n’a rien perdu de sa verve !

« Affûtez vos esgourdes ! Je suis venu vous faire Mes Adieux. Car c’est une longue histoire que celle de vous et moi… » Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-longjumeau.com/selection/event/date?productId=10228667760941 »}] Salle de 950 places Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:45:00+01:00

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:45:00+01:00 chanson concert © Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Théâtre de Longjumeau Adresse 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Ville Longjumeau Departement Essonne Lieu Ville Théâtre de Longjumeau Longjumeau latitude longitude 48.695398;2.299538

Théâtre de Longjumeau Longjumeau Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longjumeau/