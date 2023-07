Elodie Poux Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 28 octobre 2023, Longjumeau.

Elodie Poux Samedi 28 octobre, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 30 euros à 38 euros

A cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la plus belle des manières : avec un spectacle !

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !

Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part…

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T21:30:00+02:00

humour Elodie Poux

©