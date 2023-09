Henri RATSIMBAZAFY à Longjumeau (91) Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 21 octobre 2023, Longjumeau.

Henri RATSIMBAZAFY à Longjumeau (91) Samedi 21 octobre, 19h00 Théâtre de Longjumeau

Né à Antananarivo, auteur-compositeur-interprète et aujourd’hui agé de 90 ans, Henri Ratsimbazafy est un des artistes malgaches les plus prolifiques avec au moins deux cents œuvres.

Il a commencé la musique dans les années 1950 mais ce n’est qu’au debut des années 60 qu’il a fait ses premières apparitions sur scène.

Henri Ratsimbazafy chante en malgache et en français.

« Mon Lamba blanc« , « La chercheuse d’eau » et « Chante ma valiha » sont parmi ses plus grands succès.

Il fera son dernier concert en France à Longjumeau.

Théâtre de Longjumeau 20 Av. du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tapakila.fr/evenement/henri-ratsimbazafy-ledernier/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T19:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:30:00+02:00

