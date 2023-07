Je préfère qu’on reste ensemble Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 14 octobre 2023, Longjumeau.

Je préfère qu’on reste ensemble Samedi 14 octobre, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 16 euros à 45 euros

Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».

Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble »… Toujours entre rires, chansons et émotions.

Ce qu’en dit la presse…

« Un boulevard désopilant et énergique » Joëlle Gayot, TÉLÉRAMA

« Le public adore ! » LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Fous rires assurés » Anna Nobili, ELLE

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-longjumeau.com/selection/event/date?productId=10228667760935 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:40:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:40:00+02:00

théâtre spectacle

©