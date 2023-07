Le Comte de Bouderbala Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 13 octobre 2023, Longjumeau.

Le Comte de Bouderbala Vendredi 13 octobre, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 25 euros à 35 euros

Pour ce spectacle de la maturité, on le découvre avec plus de responsabilités, d’engagement et d’improvisations, il délivre un stand up où il se lâche enfin entre thèmes d’actualité, sujets intemporels et anecdotes personnelles pour le plus grand plaisir de son patron : Le Public.

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France 0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatre-longjumeau.com/selection/event/date?productId=10228667760934 »}] Salle de 950 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:10:00+02:00

