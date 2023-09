1983 Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’Évènement: Essonne

Longjumeau 1983 Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 7 octobre 2023, Longjumeau. 1983 Samedi 7 octobre, 20h00 Théâtre de Longjumeau Tarifs: de 16 euros à 45 euros Avec Chantal Ladesou

En 1983, après un succès fulgurant dans l’univers de la mode, Michèle Davidson décide de se couper totalement du monde – quelques mois seulement – pour retrouver l’inspiration.

Sauf qu’on est en 2022 et qu’elle est toujours enfermée…

Sa découverte de notre époque actuelle sera un véritable choc des cultures avec les années 80.

Des épaulettes, des brushings, des paillettes, Chantal Ladesou, un vieux qui meurt et un téléphone à roulette… Ce qu’en dit la presse…

« Un boulevard désopilant et énergique » Joëlle Gayot, TÉLÉRAMA

« Le public adore ! » LE JOURNAL DU DIMANCHE

« Fous rires assurés » Anna Nobili, ELLE

2023-10-07T20:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:30:00+02:00

