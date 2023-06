Smiling Summer Théâtre de Longjumeau Longjumeau, 10 juillet 2023, Longjumeau.

Smiling Summer 10 – 13 juillet Théâtre de Longjumeau

Stage du 10 au 13 juillet 2023 qui repose sur l’ouverture à plusieurs genres artistiques afin de permettre aux jeunes de découvrir et de pratiquer différentes disciplines. C’est aussi le moyen de leur montrer comment la transversalité est source de créativité.

Atelier musique et chant : atelier mené par Isabelle Olivier avec la petite et/ou grande harpe. Les jeunes auront la possibilité d’essayer la harpe, les percussions et de chanter. Ils pourront alors aborder les différents répertoires : classique, traditionnel celtique, jazz, chanson et compositions originales.

Atelier danse : moyen d’expression et source de liberté, Iffra Dia, danseur et chorégraphe hip-hop pourra apporter son expertise professionnelle aux jeunes dans leur pratique chorégraphique autour du hip-hop

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France 0169090909 http://theatre-longjumeau.com programmation de spectacles vivants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:30:00+02:00 – 2023-07-10T17:30:00+02:00

2023-07-13T14:30:00+02:00 – 2023-07-13T17:30:00+02:00