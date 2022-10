Dani Lary Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Dani Lary Théâtre de Longjumeau, 8 avril 2023, Longjumeau. Dani Lary Samedi 8 avril 2023, 20h00 Théâtre de Longjumeau

Tarifs: de 25 euros à 35 euros

Aujourd'hui considéré comme le plus grand illusionniste européen, Dani Lary nous présente son nouveau show.

0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau Salle de 950 places Une fois n’est pas coutume… Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure à travers ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de France et d’Europe (Le Château des secrets, La clé des mystères, Retrotemporis, Tic Tac…), Dani Lary nous revient dans un spectacle plus « intime » et vous convie à venir fêter « avec lui » son anniversaire.

Seul en scène dans un décor inspiré de son loft, avec la complicité de son acolyte de fils Albert Lary.

Une soirée où tout ne se passera pas exactement comme Dani Lary l’avait prévu. Entre choc des générations, surprises et imprévus… Mais une chose est certaine, avec Dani Lary la magie n’est jamais très loin !

