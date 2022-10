Black Comedy Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Black Comedy Théâtre de Longjumeau, 2 avril 2023, Longjumeau. Black Comedy Dimanche 2 avril 2023, 15h00 Théâtre de Longjumeau

Tarifs: de 10 euros à 39 euros

La pièce phénomène débarque enfin en France ! Black Comedy, c’est une pièce où le spectateur voit tout ce qu’il n’est pas censé voir… Et il a bien de la chance. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau 91160 Essonne Île-de-France

0169090909 http://www.theatre-longjumeau.com https://www.facebook.com/theatrelongjumeau Salle de 950 places Avec Guillaume Sentou, Virginie Lemoine et Mélanie Page

Dans ce classique anglais de la comédie, totalement burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la grande soirée organisée en l’honneur d’un éminent collectionneur d’art va virer au désastre suite à une panne de courant qui plonge tout un immeuble dans le noir.

C’est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où personne ne tient plus debout. Une course effrénée contre la montre où rien ne se passe comme prévu. Black Comedy nous confirme une chose : dans le noir, tout est possible. Surtout le pire.

