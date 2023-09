Corps Sonores Juniors Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix, 9 décembre 2023, Roubaix.

Corps Sonores Juniors Samedi 9 décembre, 14h30, 16h00, 17h15 Théâtre de l’Oiseau Mouche

Confortablement installé·e·s sur une île de coussins galets, vous êtes invité·e·s à enfiler un casque audio pour écouter des histoires de corps et témoignages d’enfants. À l’intérieur et autour du dispositif, deux interprètes tissent leur danse et proposent à celles et ceux qui le souhaitent un massage relaxant, une expérience qui stimule les sens.

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320659650 http://oiseau-mouche.org/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=95a92abf-0277-4ba5-a9cb-132f48816dcb;https://www.facebook.com/compagnieoiseaumouche;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=95a92abf-0277-4ba5-a9cb-132f48816dcb [{« type »: « link », « value »: « http://www.gymnase-cdcn.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320207030 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-cdcn.com »}] Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l’Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l’Oiseau-Mouche, elle s’ouvre chaque saison à d’autres équipes artistiques animées par l’envie d’un partenariat actif avec elle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T15:15:00+01:00

2023-12-09T17:15:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Smarin Royaumont