Loin dans la mer

Librement adapté de La petite sirène de Hans Christian Andersen

Lisa Guez / Cie de l’Oiseau-Mouche et Cie 13/31

Par amour tout donner, par amour tout perdre. La petite sirène au fond de l’océan brûle d’une flamme impossible pour le prince qu’elle a sauvé du naufrage. Rongée par l’obsession de son visage, elle sacrifie sa voix à une sorcière pour avoir des jambes et une chance d’être aimée par le prince. Propulsée dans un monde qu’elle ne connaît pas, déracinée, incapable de communiquer et de dévoiler à celui qu’elle aime son histoire et son identité, la jeune fille doit trouver le chemin du cœur du jeune homme sous peine d’être changée en écume.

Avec Marie-Claire Alpérine, Dolorès Dallaire, Chantal Foulon, Frédéric Foulon, Kévin Lefebvre, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

Ecriture et mise en scène Lisa Guez

Lumière, costumes et scénographie Sarah Doukhan

Créateur sonore Thomas Tran

Regard chorégraphique Cyril Viallon

Collaborateur artistique Alexandre Tran

Assistante à la mise en scène Dounia Brousse

Direction technique Greg Leteneur

Régisseur Julien Hoffmann

Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Coproduction Compagnie 13/31, La Comédie de Béthune Centre Dramatique National, Théâtre de la Ville – Paris

Avec le soutien de la Maison Folie – Wazemmes / Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties 2023

Projet labellisé Paris 2024 / Olympiade Culturelle

Projet soutenu par l’ONDA, Office Nationale de Diffusion Artistique, dans le cadre de l’Olympiade Culturelle

Théâtre de l’Oiseau Mouche ROUBAIX Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 0320659650 http://www.oiseau-mouche.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-oiseaumouche.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T20:30:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00

Aude-Marie Boudin