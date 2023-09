Slows – Cie Aurélia / Rita Cioffi Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix, 11 octobre 2023, Roubaix.

Slows – Cie Aurélia / Rita Cioffi Mercredi 11 octobre, 20h00 Théâtre de l’Oiseau Mouche € 10 / 8 / 5

Une danse de contact à la technique ultra minimaliste, dont la chorégraphe choisit de souligner la relation à l’autre faite de résonance et de synchronisation, laissant une large place au vécu du moment présent. Le compositeur et designer sonore Yann van der Cruyssen, quant à lui, interroge par la musique l’inscription de l’émotion dans les corps et comment on la convoque entre mémoire et réinvention.

Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l'Oiseau-Mouche, elle s'ouvre chaque saison à d'autres équipes artistiques animées par l'envie d'un partenariat actif avec elle.

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-11T21:30:00+02:00

