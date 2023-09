Pourquoi mon père ne m’a pas appris l’arabe Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Pourquoi mon père ne m'a pas appris l'arabe
Jeudi 5 octobre, 19h00
Théâtre de l'Oiseau Mouche
6 > 13 €

Pourquoi mon père ne m'a pas appris l'arabe
Sarah Mordy / Cie Abri Anima

Lina vit avec la certitude que son père est mort noyé sur une plage marocaine quand elle était âgée de 11 ans.

Quand elle apprend qu’il vient seulement de mourir, elle décide de se rendre dans sa maison dont elle vient d’hériter, persuadée d’y trouver une réponse à ses tourments. Sur place, elle fait la découverte d’une pièce secrète : « Le Cabinet Rouge ». Son exploration ravive les souvenirs responsables de son amnésie et entraîne une succession de phénomènes anormaux.

Pour y mettre un terme, Lina doit remonter le fil de son histoire familiale, de ses non-dits, plonger dans les ramifications qui les lient à l’histoire politique marocaine et en exhumer les fantômes. Tel un rite initiatique, l’épreuve de la maison permettra à Lina de conquérir sa liberté. PREMIERE Le spectacle est crée en 2023, il s’agit de sa première représentation !

Le restaurant Le Colibri sera ouvert dès 19:00 et toute la soirée pour manger et boire un verre !

jeudi 5 octobre à 20:00 (ouverture des portes à 19:00)

Théâtre de l’Oiseau-Mouche, 28 av des nations unies, Roubaix

6 à 13 €

Théâtre de l'Oiseau Mouche
28 avenue des Nations Unies
Roubaix 59100
0320659650
http://oiseau-mouche.org/

