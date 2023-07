LUCIE RYAN ANTONIN THIERRY MYRIAM JEROME NICOLAS MATHIEU PHILIPPE – Une visite atypique de l’Oiseau-Mouche Théâtre de l’Oiseau-Mouche Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

JEROME NICOLAS MATHIEU PHILIPPE – Une visite atypique de l’Oiseau-Mouche Samedi 16 septembre, 10h00, 12h00, 14h30, 16h30, 18h30 Théâtre de l’Oiseau-Mouche Gratuit sur réservation De la costumerie à l’atelier, des loges au grenier en passant par le studio de danse, les comédien·ne·s de la troupe, accompagné·e·s par la chorégraphe Julie Desprairies, conduisent le public à travers leur histoire des lieux. Car le patrimoine, c’est aussi et avant tout ces femmes et ces hommes qui font l’Oiseau-Mouche depuis sa fondation en 1978.

Anecdotes personnelles, relations aux espaces, récits imaginaires, danses de circonstances peuplent cette déambulation à travers les espaces méconnus du théâtre.

Ou comment découvrir l’Oiseau-Mouche autrement, guidé par un vent de folie douce. Conception Julie Desprairies

Avec Myriam Baïche, Mathieu Breuvart, Jérôme Chaudière, Florence Decourcelle, Clément Delliaux, Thierry Dupont, Antonin Lartaud, Philippe Lermusiaux, Ryan Matondo, Lucie Santos, Nicolas Van Brabandt et Valérie Waroquier, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche — Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Avec le soutien de la ville de Roubaix dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Théâtre de l'Oiseau-Mouche 28 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 ou tramway R, arrêt Eurotéleport

© Furieuse Company pour Julie Desprairies

