Visite atypique de l’Oiseau-Mouche Théâtre de l’Oiseau-Mouche Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Visite atypique de l’Oiseau-Mouche Samedi 16 septembre, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00 Théâtre de l’Oiseau-Mouche Sur réservation

Depuis près de 20 ans, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche est installée dans un lieu unique et familier du paysage roubaisien, façonné par plus d’un siècle d’histoire et d’activités diverses. L’inauguration du Théâtre de l’Oiseau-mouche a lieu le 28 mai 2001. De la costumerie à l’atelier, des loges au grenier en passant par le studio de danse, les comédiens de la troupe, accompagnés de la chorégraphe Julie Desprairies, conduisent le public à travers les lieux. Découvrez l’histoire de toutes les femmes et les hommes qui font l’Oiseau-Mouche depuis sa fondation en 1978.

Théâtre de l’Oiseau-Mouche 28 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-oiseaumouche.mapado.com/ »}] Métro ligne 2 ou tramway R, arrêt Eurotéleport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:45:00+02:00

Façade © Compagnie de l’Oiseau-Mouche