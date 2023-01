Les Souffles – LAC Project Théâtre de l’Oiseau Mouche, 31 mars 2023, Roubaix.

Les Souffles – LAC Project Vendredi 31 mars, 19h00 Théâtre de l’Oiseau Mouche

5 à 10€

Tel un paysage déployé sur l’espace du plateau, trois individus et d’étranges sculptures à vent entrent en relation, s’activent, se contractent et s’abandonnent.

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

0320659650 http://oiseau-mouche.org/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=95a92abf-0277-4ba5-a9cb-132f48816dcb;https://www.facebook.com/compagnieoiseaumouche;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=95a92abf-0277-4ba5-a9cb-132f48816dcb Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l’Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l’Oiseau-Mouche, elle s’ouvre chaque saison à d’autres équipes artistiques animées par l’envie d’un partenariat actif avec elle.

Tel un paysage déployé sur l’espace du plateau, trois individus et d’étranges sculptures à vent entrent en relation, s’activent, se contractent et s’abandonnent. Le collectif LAC Project convie le public dans une symphonie musicale et chorégraphique, rythmée par les souffles humains et mécaniques électrisés par un traitement numérique live, rejetant les frontières entre organique et mécanique, entre acoustique et numérique, et rêvant à de nouveaux modes relationnels entre le corps humain et son environnement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-03-31T20:00:00+02:00

LAC Project