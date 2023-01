Welcome – Joachim Maudet Théâtre de l’Oiseau Mouche, 22 mars 2023, Roubaix.

5 à 10€

Des moments inclassables et poétiques naissent de ce décalage entre ce qui est dit, signifié et interprété. Le trio oscille entre burlesque et étrangeté, ironie et absurdité.

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l'Oiseau-Mouche, elle s'ouvre chaque saison à d'autres équipes artistiques animées par l'envie d'un partenariat actif avec elle.

Éclairées dans un espace blanc immaculé, trois silhouettes nous accueillent. La transformation continue des corps et la métamorphose des voix, virevoltant d’un corps à un autre par la magie de la ventriloquie, créent des êtres hybrides aux récits multiples. Des moments inclassables et poétiques naissent de ce décalage entre ce qui est dit, signifié et interprété. Le trio oscille entre burlesque et étrangeté, ironie et absurdité. Par ces corps dissociés, WELCOME nous invite avec humour à aller vers l’autre.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T19:00:00+01:00

2023-03-22T19:50:00+01:00

M. Vendassi et C. Tonnerre