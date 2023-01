Être autre – Alejandro Russo Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Être autre – Alejandro Russo Théâtre de l’Oiseau Mouche, 17 mars 2023, Roubaix. Être autre – Alejandro Russo Vendredi 17 mars, 19h00 Théâtre de l’Oiseau Mouche

5 à 10€

À partir d’une observation des corps au travail d’une ligne de production d’une usine, le danseur et ingénieur Alejandro Russo nous plonge dans une atmosphère sonore, visuelle et rythmique. Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

En archéologue du monde du travail, il cherche, avec ce solo dansé, les frontières poreuses entre le corps-sensible et le corps-exécutant : ou comment être autre ?

