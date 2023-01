Portrait – Rebecca Journo Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Si en peinture ou en photographie le portrait capture une image pour la figer à travers le temps, la démarche initiée par Rebecca Journo révèle un corps à même d’entrer dans une succession de postures Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l'Oiseau-Mouche, elle s'ouvre chaque saison à d'autres équipes artistiques animées par l'envie d'un partenariat actif avec elle. Ici, les quatre danseuses glissent de variations en métamorphoses, dans un feuilletage d'images qui se forment, disparaissent et changent au gré de la danse. Se compose sous nos yeux un jeu de figures qui reflètent la multiplicité d'être.

