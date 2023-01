Simple – Ayelen Parolin Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Simple – Ayelen Parolin Théâtre de l’Oiseau Mouche, 7 mars 2023, Roubaix. Simple – Ayelen Parolin Mardi 7 mars, 19h00 Théâtre de l’Oiseau Mouche

Ayelen Parolin lance trois interprètes dans une étonnante épopée à la fois répétitive et toujours mouvante, dont l’inachevé et le recommencement seraient les règles de base. Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l'Oiseau-Mouche, elle s'ouvre chaque saison à d'autres équipes artistiques animées par l'envie d'un partenariat actif avec elle. SIMPLE est un jeu musical… sans musique, la recherche d'une pulsation vitale et naïve portée par les corps embarqués sur scène.

