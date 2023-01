L’Officier et le Bibliothécaire Théâtre de l’Oiseau Mouche, 25 janvier 2023, Roubaix.

L’Officier et le Bibliothécaire Mercredi 25 janvier, 19h00 Théâtre de l’Oiseau Mouche

de 3 à 10 €

Dans une bibliothèque condamnée, les livres se rebellent… L’Officier et le Bibliothécaire, la nouvelle création de Luc-Vincent Perche pose ses rayonnages à l’Oiseau-Mouche. Marionnette / Dès 10 ans.

Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

0320659650 http://oiseau-mouche.org/ https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=95a92abf-0277-4ba5-a9cb-132f48816dcb;https://www.facebook.com/compagnieoiseaumouche;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=95a92abf-0277-4ba5-a9cb-132f48816dcb Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de la compagnie. Le Théâtre de l’Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création. Outre les spectacles de l’Oiseau-Mouche, elle s’ouvre chaque saison à d’autres équipes artistiques animées par l’envie d’un partenariat actif avec elle.

Histoire d’un pays imaginaire qui pourrait être le nôtre.

Dans ce pays, une armée encercle la Bibliothèque Nationale et s’apprête à la brûler. L’officier en charge fait appeler le vieux bibliothécaire et lui donne une brouette et une heure.

“Dans une heure exactement,” lui dit l’officier, “les livres et les manuscrits que tu auras choisis de mettre dans la brouette seront sauvés, les autres seront brûlés.”

Quels livres sauver ? Quels livres sacrifier ? Comment choisir ?

Le vieux bibliothécaire s’attelle à cette impossible tâche… Mais, porteurs de la voix des écrivains, les livres prennent vie dans cette bibliothèque. Ils veulent tous être sauvés.

Qu’ils soient livres de sages, de poètes ou de scientifiques, ils ont tous des arguments et disputent les choix du bibliothécaire, se disputent avec lui, puis entre eux…

Dans la bibliothèque qui est devenue un champ de bataille, la brouette se remplit et se désemplit au rythme de l’heure qui tourne…

Dehors, l’armée attend.

_

En partenariat avec le Théâtre Massenet

Conception, mise en scène et marionnettes Luc-Vincent Perche

Jeu et manipulation Fanchon Guillevic, Sylvain Blanchard et Cédric Vernet

Texte Gilles Aufray

Créateur lumière Pierre-Yves Aplincourt

Création musicale et sonore Raphaël Bourdin

Regard extérieur Sylvie Baillon

Régisseur Matthieu Daneels

Administration et production Marie Gaillard (Le Tas de Sable)

Diffusion Valérie Descamps

Production déléguée Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes, Centre National de la Marionnette (en préparation)

Coproductions Espace Culturel La Gare à Méricourt, Théâtre de l’Aventure à Hem, Espace Culturel Georges Brassens à Saint-Martin Boulogne

Aides à la résidence Espace Périphérique à La Villette, La Minoterie – Pôle de création jeune public et éducation artistique

Soutiens Le Théâtre Halle Roublot, Le Grand Bleu – Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse à Lille

Subventionné par la DRAC Hauts-de-France et le Conseil Départemental du Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T20:30:00+01:00

© Babel Fish Cie