LA JOCONDE PARLE ENFIN THEATRE DE L’OEUVRE Paris Catégorie d’Évènement: Paris LA JOCONDE PARLE ENFIN THEATRE DE L’OEUVRE Paris, 1 mars 2024, Paris. LA JOCONDE PARLE ENFINLa Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother. Karina Marimoninterprète La Joconde.Interprète : Karina MarimonAuteur : Laurent RuquierMetteur en scène : Rodolphe Sand

Tarif : 19.00 – 43.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:00 Réservez votre billet ici THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu THEATRE DE L'OEUVRE Adresse 55 Rue de Clichy Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE DE L'OEUVRE Paris Latitude 48.880879 Longitude 2.328621 latitude longitude 48.880879;2.328621

THEATRE DE L'OEUVRE Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/