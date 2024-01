WALY DIA – Une Heure À Tuer THEATRE DE L’OEUVRE Paris Catégorie d’Évènement: Paris WALY DIA – Une Heure À Tuer THEATRE DE L’OEUVRE Paris, 28 février 2024, Paris. WALY DIA – Une Heure À TuerAccordez-moi une heure, je me charge du reste.

Tarif : 24.00 – 43.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 21:00 Réservez votre billet ici THEATRE DE L’OEUVRE 55 Rue de Clichy 75009 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu THEATRE DE L'OEUVRE Adresse 55 Rue de Clichy Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE DE L'OEUVRE Paris Latitude 48.880879 Longitude 2.328621 latitude longitude 48.880879;2.328621

THEATRE DE L'OEUVRE Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/